إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية
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إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية

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العرب اليوم - إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية

مسجون - تعبيرية
طهران - العرب اليوم

إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية.

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إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية إيران تهاجم فرنسا لتدخلها بشأن أكاديمي مسجون لدى السلطات الإيرانية



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