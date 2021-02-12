مقتل فلسطيني وإصابة 3 جراء دهسهم من قبل مستوطن في الأغوار

أفادت مصادر اليوم الجمعة بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في منطقة عين البيضة في الأغوار ولفتت مراسلة "أر تي" إلى أنه لم تتضح حتى الآن خلفية الحادث، ما إذا كان مقصودا أم حادث سير عادي.