الرئيسان الفلسطيني والمصري يبحثان الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية



جرى اتصال هاتفي،اليوم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ،أنه جرى خلال الاتصال الحديث عن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية .

وأكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر لدورها واستمرار جهودها في رعاية المصالحة، حرصا منها على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وشرعيتها بقيادة الرئيس محمود عباس.

وثمن الرئيس عباس الدور المصري المستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .