نجاة امرأة وطفل من حادث مروع في السعودية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق نجاة امرأة وطفل صغير بأعجوبة من حادث سير مروع في منطقة الحمراء بالمدينة المنورة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة وطفل يتوجهان ناحية سيارة متوقفة، بجوارها سيارة أخرى، في حين قام شخص يقود سيارة بسرعة عالية بصدم السيارتين تباعا وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في نفس المكان برفقة الطفل، بينما أسفر الحادث عن إصابتهما بإصابات بسيطة.