ماسبيرو تؤكد نقل جثمان حسني مبارك بطائرة إلى المقابر

أفاد مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، بأنّ الحركة المرورية بجوار المنطقة الموجود بها مقابر أسرة مبارك، تسير بشكل طبيعي، ولا توجد شوارع أو محاور مرورية مغلقة على الإطلاق، عدا الشارع الملاصق للمقبرة المقرر دفن الرئيس الأسبق بها.

وتابع مراسل التليفزيون المصري، أنّه بعد انتهاء صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمسجد المشير، سيتم نقل الجثمان بإحدى الطائرات، المقرر أن تهبط في مهبط للطائرات قرب مقابر الأسرة، ثم تشييعه إلى مثواه الأخير.

وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.