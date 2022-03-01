المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي "النموذج الكامل للجاهلية الحديثة".وفي كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى مبعث النبي محمد، قال علي خامنئي: "الغرب يستغل العلوم والتقنيات لقتل الشعوب واستغلالهم وينشر الرذال الأخلاقية لتحقيق مصالحه"، مشيرا إلى أن "النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الازمات ويتغذى بها".

وأضاف خامنئي: "الولايات المتحدة نظام مافيا.. مافيا الاقتصادية والسلاح و انواع العصابات التي تتحكم بالبلد و تقف خلف الحكومات الامريكية وتنصب الرؤساء..أوجدوا داعش في المنطقة واعترفوا بذلك وشهدنا الفظائع التي ارتكبها داعش..يحتاجون لخلق الازمات لتامين مصالح معامل السلاح".

وتابع: "الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة و تغيير الحكومات".