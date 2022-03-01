المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة
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المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة

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العرب اليوم - المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة

طهران - العرب اليوم

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي "النموذج الكامل للجاهلية الحديثة".وفي كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى مبعث النبي محمد، قال علي خامنئي: "الغرب يستغل العلوم والتقنيات لقتل الشعوب واستغلالهم وينشر الرذال الأخلاقية لتحقيق مصالحه"، مشيرا إلى أن "النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الازمات ويتغذى بها".

 وأضاف خامنئي: "الولايات المتحدة نظام مافيا.. مافيا الاقتصادية والسلاح و انواع العصابات التي تتحكم بالبلد و تقف خلف الحكومات الامريكية وتنصب الرؤساء..أوجدوا داعش في المنطقة واعترفوا بذلك وشهدنا الفظائع التي ارتكبها داعش..يحتاجون لخلق الازمات لتامين مصالح معامل السلاح".

وتابع: "الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة و تغيير الحكومات".

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المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة المرشد الإيراني يعلن أن الولايات المتحدة جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة



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