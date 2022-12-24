مقتل خمسة مسلحين من بوكو حرام في جنوب شرقي النيجر

لقي خمسة عناصر من جماعة /بوكو حرام/ مصرعهم، وأصيب عسكريان آخران، في اشتباكين مسلحين مع قوات الجيش في جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا.

وأفاد إسماعيل يونس حاكم منطقة /ديفا/، في تصريحات، بأن عناصر من الحرس الوطني خاضوا اشتباكين مسلحين بين منطقتي /باجوي/ و/شونغوا/ مع عناصر من /بوكو حرام/، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من /بوكو حرام/، وإصابة عسكريين اثنين، مضيفا أنه تمت مصادرة رشاشات كلاشنيكوف.

وذكر أن قوات الدفاع والأمن تسيطر على كل أنحاء منطقة /ديفا/، لافتا إلى أن هذين الاشتباكين جاءا بعد هدوء استمر أسابيع في المنطقة التي تعرضت هذا العام لفيضانات شديدة نجمت عن ارتفاع منسوب مياه نهر "كومادوغو يوبي".

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن منطقة /ديفا/، المتاخمة لكل من نيجيريا وتشاد، تؤوي 300 ألف مهجر ولاجئ من نيجيريا، ونازحين من النيجر.