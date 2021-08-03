قال السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي يفتتح صباح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا. ويضم مجمع الصناعات الغذائية (سايلو فودز) عددا من المصانع منها : - مصنع البسكويت .- مطحن الدقيق .- مصنع المكرونة . - مصنع المخبوزات. - مصانع طباعة و إنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.