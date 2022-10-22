مقتل 6 دواعش مسؤولين عن هجمات دامية في كابول

قتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يشتبه في ضلوعهم في عدة هجمات دامية كان آخرها الشهر الماضي، في العاصمة الأفغانية كابول. وأعلن المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، مقتل عناصر داعش في عملية استهدفت مخبأ للتنظيم الإرهابي في كابول.