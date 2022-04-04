وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، إن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.الذي تابع بأن وحدات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا". كما توغلت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.

وقد واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 24 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.