الصين تتهم الهند باختراق الحدود بينهما جاء ذلك بعدما أفادت وسائل الإعلام، بمقتل ضابط هندى وجنديان فى مواجهة مع القوات الصينية فى وادى جالوان على طول الحدود بين البلدين.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، يجتمع كبار المسؤولين العسكريين فى الموقع فى محاولة لنزع فتيل الموقف.