روسيا تسجل 6406 إصابة و186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 6406 إصابة و186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 759203 إصابة و12123 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.