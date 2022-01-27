كوريا الشمالية تطلق صاروخين صوب بحر اليابان في تجربة سادس هذا الشهر

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي في سادس جولة من التجارب الصاروخية هذا الشهر، فيما سارعت واشنطن بإدانة الخطوة.