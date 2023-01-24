تحذيرات الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، اليوم الثلاثاء، في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارة الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.