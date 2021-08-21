قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا
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قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

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العرب اليوم - قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

القوات التركية
دمشق - العرب اليوم

تعرضت قرى ريف تل تمر السورية، السبت، لقصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها.

 

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قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا



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