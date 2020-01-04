نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، وقوع غارة جوية استهدفت رتلا للحشد الشعبي شمالي بغداد الليلة الماضية.



وذكر بيان للقيادة "تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة أمس، استهدفت رتلا لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".

ودعت القيادة "إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".



وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وكانت وسائل إعلام تحدثت الليلة الماضية عن ضربة جوية استهدفت بعض قيادات الحشد الشعبي على طريق قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد.