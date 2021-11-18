قررت النيابة العامة الكويتية، الخميس، حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيا حزب الله، اللبنانية 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي. وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية، فإنه "من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد".

وأشار المصدر إلى أن "النيابة لاتزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات".

وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية، وصل عددها إلى 18 شخصا، منذ مطلع الشهر الجاري، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل المليشيا.

وبحسب مصادر لصحيفة "القبس"، فإن "المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".وعقب ضبطهم واصلت النيابة تحقيقاتها في لقضية وقررت استمرار حجز المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، لم تسمه، أن آخر التحقيقات مع المتهمين استمرت لمدة 14 ساعة، حيث بدأت في الثانية ظهراً، وانتهت في الساعة 4 فجراً ، وكانت بإشراف فريق قانوني من وكلاء النائب العام.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين واصلو إنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه لا علم لهم بأن هذه الأموال تذهب إلى مليشيات حزب الله اللبناني.وأوضح أنه جارٍ تتبع الأموال ومعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها.