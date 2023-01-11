إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بباريس والشرطة تقبض على الجاني

أفادت وسائل إعلام فرنسية، قبل قليل، بإصابة عدة أشخاص بجروح في عملية طعن بباريس، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أن الشخص الذى يقف خلف الهجوم فى باريس تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة.