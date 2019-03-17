بعد هجوم نيوزيلندا الدموي الذي بثه القاتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شركة فيسبوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وقالت فيسبوك في بيان في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.