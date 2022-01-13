مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا
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مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا

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العرب اليوم - مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا

مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا
واشنطن - العرب اليوم

مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا

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مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا مجلس الأمن يطالب بسرعة إعادة دمج المرتزقة السودانيين العائدين لبلادهم من ليبيا



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