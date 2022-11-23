مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 15 آخرين في تفجيرين بمحطتي حافلات بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليا واحدا على الأقل قتل فيما أصيب 15 آخرون في تفجيرين استهدفا محطتين للحافلات بالقدس صباح اليوم /الأربعاء/.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الانفجار الأول وقع في محطة "شعاري" قرب الطرف الغربي للعاصمة، مضيفة أنه أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا فى هذا الانفجار، في حين توفي شخص بعد نقله إلى مستشفى محلي.