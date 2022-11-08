قتلى وجرحى في انفجار مخزن أسلحة في محافظة مأرب اليمنية

سقط 6 قتلى، بينهم 3 أطفال، وأصيب 8 آخرين على الأقل، بانفجار مخزن للأسلحة تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب شرقي اليمن يعتقد أن هجوم للحوثيين وراء انفجاره، حسب ما أفاد مصدر مسؤول في مكتب الصحة وذكرت مصادر محلية أن "3 أطفال، و3 شبان، قُتلوا و8 جرحى معظمهم من مخيم الجفينة الأكبر في محافظة مأرب" وأشار المصدر إلى أن الإحصائية مرشحة للزيادة، بسبب الإصابات.