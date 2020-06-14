ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376 .