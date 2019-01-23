تجمع سوداني يدعو إلى احتجاجات جديدة في جميع أنحاء البلاد غدا الخميس

دعا تجمع سوداني إلى انطلاق مسيرات احتجاجية جديدة غدا الخميس للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في اعقاب قرار حكومي برفع اسعار الخبز.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان مشترك مع تحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض إن المظاهرات الجديدة ستكون في جميع أنحاء السودان.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشرطة السودانية أنها تصدت مساء امس الثلاثاء لعدة مظاهرات في عدة احياء بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات استجابة لدعوات من تجمع المهنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المتحدث باسم الشرطة السودانية هاشم عبدالرحيم القول في تصريح صحفي ان الأوضاع بالبلاد هادئة ومستقرة ماعدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات تم تفريقها وفق القانون دون تسجيل خسائر في الارواح والممتلكات.

ومنذ 13 ديسمبر الماضي اندلعت مظاهرات في مدينة سنار جنوب السودان بشكل محدود احتجاجا على ارتفاع اسعار الخبز قبل ان تتطور في 19 من الشهر ذاته وتمتد لمدينة عطبرة في شمال السودان وبورتسودان شرق السودان لتصل للخرطوم ويتولى تجمع (المهنيين السودانيين) تنظيمها بدعم من اكبر الكتل السياسية المعارضة مناديا بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير واقامة حكومة انتقالية فيما انشقت احزاب من الحكومة واعلنت دعمها للحراك الشعبي.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت لنحو 70.....