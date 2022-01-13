مقتل 11 من عناصر داعش وإصابة نحو 20 آخرين في ضربات جوية روسية على سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 من عناصر داعش وإصابة نحو 20 آخرين فى ضربات جوية روسية على سوريا. وتنوى القوات الروسية، بدء حملة عسكرية واسعة بإشراف مباشر من ضباط روس فقط للبحث عن عناصر تنظيم داعش المتوارين في بادية تدمر والذين تصاعد نشاطهم فى عموم البادية السورية في الآونة الأخيرة.