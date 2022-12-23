 سلطات ميانمار توقف 112 شخصا من الروهينجا خلال محاولة الهرب إلى ماليزيا
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 سلطات ميانمار توقف 112 شخصا من الروهينجا خلال محاولة الهرب إلى ماليزيا

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العرب اليوم -  سلطات ميانمار توقف 112 شخصا من الروهينجا خلال محاولة الهرب إلى ماليزيا

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نايبيداو ـ العرب اليوم

 أوقفت سلطات ميانمار 112 من أفراد أقلية الروهينجا بينهم 12 طفلا خلال محاولتهم الهرب إلى ماليزيا .

وذكر راديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الجمعة، أنهم كانوا يسافرون بدون أي وثائق رسمية، اعتقلوا في بلدة بوغالي في جنوب شرق البلاد.

وكانت المحكمة في ميانمار، حكمت في وقت لاحق على 35 من أعضاء المجموعة تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، بالسجن خمس سنوات لسفرهم من دون وثائق، موضحة أنه سيتم إيداع 13 قاصرًا في "مركز للتدريب" حتى بلوغهم العشرين من العمر.

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 سلطات ميانمار توقف 112 شخصا من الروهينجا خلال محاولة الهرب إلى ماليزيا  سلطات ميانمار توقف 112 شخصا من الروهينجا خلال محاولة الهرب إلى ماليزيا



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