شويغو يؤكد أن مذكرة التفاهم الروسية التركية تنفذ بصعوبة لكنها السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة سوريه

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سوريا تطبق بصعوبة، لكنه اعتبر أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل الطريق الوحيد للحفاظ على سيادة البلاد.