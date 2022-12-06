أعلنت السلطات البريطانية أن فرق الإطفاء في لندن أخمدت حريقا قرب مقرّ منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وأشارت إلى أنه لا دليل حتى الآن على أن الحريق مفتعل. وقالت شرطة لندن في بيان إنّها "تلقّت اتّصالاً من وحدات الإطفاء في لندن بعد ورود أنباء عن حريق اندلع في تيمبل رود" (شمال غرب لندن) ليل الأحد-الاثنين.