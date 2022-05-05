الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين في باحات الأقصى

أطلقت الشرطة الإسرائيلية الخميس، أعيرة مطاطية وقنابل صوتية واعتدت بالضرب على الفلسطينيين المتواجدين في باحات المسجد الأقصى بعد هتافاتهم المنددة بالاقتحامات. وكانت الشرطة الإسرائيلية فتحت باب المغاربة أمام المستوطنين صباح الخميس، في حين قامت بإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول عبر باقي الأبواب. واحتشد مئات المستوطنين عند منطقة باب المغاربة استعداداً لاقتحام المسجد الأقصى على مجموعات بمرافقة أمنية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.