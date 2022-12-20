إصابة عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق

ذكر مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ،استهدف نقاطا في محيط دمشق،وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية،مشيرة الى أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكريين اثنين وبعض الخسائر المادية.

وقال "إنه حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجرا نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ الهجوم وأسقطت عددا منها".