مصدر أمني عراقي يؤكد اشتباكات مسلحة في البصرة والقوات الأمنية تفرض سيطرتها

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة. وقال المصدر إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام وأفراد تابعين للنائب عدي العوادي قرب منزله في محافظة البصرة". وأضاف المصدر الأمني أن "هناك معلومات عن وقوع ضحايا من سرايا السلام"، مشيراً الى أن "القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على محافظة البصرة".