اشتباكات عنيفة للجيش الوطني الليبي مع مجموعات تنتمي لتنظيم داعش بالقطرون جنوب غرب ليبيا

أعلن "الجيش الوطني الليبي" الذي تتمركز قيادته في شرق البلاد تواصل الاشتباكات مع مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" بالقرب من "القطرون" جنوب غرب البلاد.