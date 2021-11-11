قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران
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قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـ"تدمير" إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران

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العرب اليوم - قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـ"تدمير" إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران

قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـ"تدمير" إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران
طهران - العرب اليوم

قال قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران وأضاف قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري، عنيد حاجي زاده: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة"،  منوها بأن "المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الاعداء!".

وتابع قائلا: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من "ينهيها و النهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال و لا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".

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قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران



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