نيودلهي تعلن عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات على الحدود مع الصين
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نيودلهي تعلن عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات على الحدود مع الصين

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الجيش الهندي
نيودلهي ـ العرب اليوم

نيودلهي تعلن عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات على الحدود مع الصين

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نيودلهي تعلن عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات على الحدود مع الصين نيودلهي تعلن عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات على الحدود مع الصين



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