الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى
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الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى

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العرب اليوم - الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى

الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى
بغداد - العرب اليوم

الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى
 

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الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى الإعلام الأمني العراقي يُعلن احباط استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى



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