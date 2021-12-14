استمرار التوتر في مدينة سبها الليبية بعد اشتباكات ليلية بين قوات قائد الجيش وحكومة الوحدة

اندلع قتال وصف بالعنيف بين قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها الواقعة بجنوب غرب ليبيا.