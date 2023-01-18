سقوط مروحية أوكرانية بالقرب من روضة أطفال في منطقة كييف

تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف. وقد وردت أنباء عن إصابة 5 أشخاص ومقتل شخصين على الأقل، فيما اندلع حريق هائل في الموقع ويجري الآن إجلاء السكان.