مظاهرات واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في وسط العاصمة بيرو

تظاهر آلاف المحتجّين الذين أتوا من جبال الأنديس، فى وسط العاصمة ليما، للمطالبة باستقالة رئيسة البيرو دينا بولوارتى، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة.