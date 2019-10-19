قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك
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قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك

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العرب اليوم - قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك

أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة رأس العين مع سماع أصوات الاشتباكات
دمشق - العرب اليوم

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك

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قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك



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