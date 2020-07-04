دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو
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دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو

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العرب اليوم - دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو

انفجار قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو - صورة أرشيفية
مقديشو - العرب اليوم

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو.وقال أحد شهود إن الانفجار ناتج عن تفجير انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء.

وقال أحد العاملين في الميناء: "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار". لافتا إلى أن قوات الأمن تحيط بالمنطقة وقالت مصادر طبية إن 5 مصابين على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى.

ويشن متشددون من حركة الشباب هجمات متكررة على قوات الأمن تؤدي إلى قتل عدد كبير منهم.

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دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو دوي انفجار قرب ميناء في العاصمة الصومالية مقديشو



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