موريتانيا تشارك في تحالف الساحل والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في جدة

تشارك موريتانيا في اجتماعات تحالف الساحل وفي الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المقررة في جدة بالمملكة العربية السعودية. وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن وزير الاقتصاد عثمان مامادو غادر نواكشوط متوجها إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لتحالف الساحل. وأضافت أن الوزير سيتجه بعد ذلك إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية.