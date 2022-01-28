بكين تؤكد غير مهتمين بانتشال حطام الطائرة الأمريكية التي سقطت في بحر الصين الجنوبي

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين غير مهتمة بانتشال الطائرة المقاتلة الأمريكية من نوع "F-35С Lightning II"، التي تحطمت قبل أيام في بحر الصين الجنوبي ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان على تكهنات بأن الصين ستحاول أن تسبق الولايات المتحدة في انتشال حطام الطائرة، قائلا: "لقد لاحظت تقارير إعلامية ذات صلة، وهذه ليست أول مرة تقع خلالها حوادث أمريكية في بحر الصين الجنوبي".