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انفجار يستهدف سيارة عسكرية شمالي حلب

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انفجار يستهدف سيارة عسكرية شمالي حلب
دمشق ـ العرب اليوم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن انفجارا استهدف سيارة عسكرية في مدينة إعزاز شمالي حلب.

 

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انفجار يستهدف سيارة عسكرية شمالي حلب انفجار يستهدف سيارة عسكرية شمالي حلب



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