الطيران الأوكراني يشن 11 غارة على مواقع روسية

شنت طائرات قوات الدفاع الأوكرانية، 8 ضربات على مناطق تركيز فرق روسية، و3 ضربات على مواقع أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -عن بيان هيئة الأركان العامة- القول إنه في الوقت نفسه، دمر المدافعون الأوكرانيون طائرة هجومية من طراز سو-25 وثلاث طائرات هليكوبتر هجومية روسية من طراز كيه إيه-52 وثلاث طائرات بدون طيار من طراز أورلان وطائرة بدون طيار من طراز ميرلن وطائرة لانسيت بدون طيار.