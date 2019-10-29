شرطة كربلاء تنفي سقوط قتلى في تظاهرات الأثنين

نفت قيادة شرطة كربلاء في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط أي قتيل في التظاهرات التي شهدتها المحافظة ليلة أمس، في إشارة إلى الأرقام التي أعلنت عن سقوط ضحايا.



وذكر بيان للقيادة أن "ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة ولا يوجد أي قتيل لا من القوات الأمنية ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد بحادث جنائي بعيدا عن مكان المظاهرات شرق المدينة حوالي 2 كم".

وأضاف "بإمكان أي شخص الذهاب إلى الطب العدلي في مستشفى الحسيني أو الإخوة الإعلاميين ونشر الحقائق، ونؤكد نفينا وبشكل قاطع ما ينشر في وسائل الإعلام من فبركة في الأخبار وأن الفديوهات التي نشرت غير صحيحة".

وأشار البيان إلى أن "ما أشيع من مقاطع فيديو هدفه تأجيج الشارع الكربلائي، ونحن مستعدون لمرافقة القنوات الإعلامية الى الطب العدلي ولعرض أي استمارة تشريح يوم أمس، حيث لاتوجد أي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور وبإمكانهم إجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول الى الحقيقة".

وتابع "سنقاضي أي وسيلة إعلامية تحاول الإساءة الى سمعة مدينة كربلاء دون الرجوع الى المصدر الرئيسي قبل النشر".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد، حسبما نقلت وكالة رويترز.