الجيش الروسي يزوّد بجهاز لاسلكي محمول ومقاوم للتنصت والتشويش

تسلمت وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي 1700 جهاز للاتصال اللاسلكي عصي على التنصت والتشويش.يذكر أن شركة "أنغستريم" الروسية استطاعت منذ 10 أعوام تصميم وإنتاج جهاز "إر – 187 – بي 1" (أزارت) اللاسلكي المنقول وصغير الحجم.وكشفت شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية لأول مرة عن جهاز "أزارت" اللاسلكي في معرض IDEX – 2017 حيث لفت الجهاز أنظار المشترين الأجانب، ثم تلقت الشركة الروسية طلبات بشرائها ووقعت اتفاقيات توريدها ومذكرات التفاهم مع 30 بلدا.

جدير بالذكر أن جهاز "أزارت" اللاسلكي ينتمي إلى أسرة الأجهزة اللاسلكية المبرمجة. وتسمح التكنولوجيا المطبقة فيه بتنظيم الاتصال اللاسلكي على المستوى التكتيكي وضمان تبادل المعلومات المحمي من التشويش الإلكتروني اللاسلكي والتنصت.وتؤمن المنصة المستخدمة في جهاز "أزارت" حماية ممتازة من التنصت والتشويش وتمنع الوسائل اللاسلكية التقنية للعدو من تحديد موقعها. ويعتبر "أزارت" جهازا لاسلكيا وحيدا في الجيش الروسي بمقدوره التعامل مع 60 نوعا من أجهزة الاتصال الرقمية والتناظرية التي تنتمي إلى أجيال مختلفة.ويمكن أن يلعب "أزارت" كذلك دور جهاز ترحيل الإشارات وإرسالها إلى مسافة 500 كيلومتر.ويعد "أزارت" جهازا مدعوما بمنظومتي الملاحة الفضائية "غلوناس" و"جي بي إس".

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