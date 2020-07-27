وفاة 5 جنود أتراك وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

لقي 5 جنود أتراك وسائق مصرعهم وأُصيب 10 آخرون جراء انقلاب الحافلة العسكرية، التي كانت تقلهم، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، اليوم الاثنين وقال مكتب حاكم الولاية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.