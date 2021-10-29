الجيش التركي يقصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب
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الجيش التركي يقصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

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العرب اليوم - الجيش التركي يقصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

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دمشق - العرب البوم

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش التركي قصف بالمدفعية، اليوم الجمعة، منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي.

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الجيش التركي يقصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب الجيش التركي يقصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب



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