الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية
آخر تحديث GMT08:15:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية
موسكو - العرب اليوم

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الطاقة الروسية، وأكدت أن جميع الأطراف ستخسر من هذه الخطوة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية الخارجية الصينية تعلن أن الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية



أخبار ذات صلة

GMT 23:59 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

محاولة اغتيال تطال أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في العراق
العرب اليوم - محاولة اغتيال تطال أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في العراق

GMT 22:32 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا
العرب اليوم - جيش الأحتلال يرفع درجة تأهبه شمالا تحسباً لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا

GMT 20:17 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

الدفاع الروسية تعلن إجلاء 723 شخصاً من أوكرانيا بينهم أردنيون وتونسيون
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن إجلاء 723 شخصاً من أوكرانيا بينهم أردنيون وتونسيون

GMT 20:14 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا ويتوعد بالثأر
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا ويتوعد بالثأر

GMT 12:45 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

السيسي يصل إلى السعودية وبن سلمان في استقباله
العرب اليوم - السيسي يصل إلى السعودية وبن سلمان في استقباله

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يُسرا تتألق في إطلالات أنيقة مُفعمة بالحيوية

القاهرة - العرب اليوم

تتميز دائماً النجمة يسرا بإطلالتها الأنيقة بمختلف الأوقات، ولكن لا زالت تحتفظ بأناقتها مع مرور السنوات. واحتفالاً بعيد ميلادها قررنا أن نشاركك أبرز صيحات الموضة التي حرصت على اختيار النجمة يسرا بمختلف الأوقات سواء بالحفلات والمهرجانات والتي ساعدتها في الحصول على مظهر أنيق ورائع يخطف الأنظار. الفساتين بموضة الكاب اختيار يسرا كانت فساتين السهرة بموضة الكاب من أكثر الصيحات المفضلة لدى النجمة يسرا عند ظهورها على السجادة الحمراء في مختلف دول العالم. حيث اختارت الفستان العاجي المطرز بتفاصيل ذهبية وذلك عند حضورها حفل الأوسكار 2020. لهذا تميل دائماً لاختيار هذه الموديلات من توقيع المصممين العرب مثل زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة. اختارت أيضاً الفستان السماوي بموضة الكاب بأقمشة الشيفون بشكل ناعم مفعم بالأنوثة خلال حضورها مهرجا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:18 2022 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

كوكو شانيل وكيم كارديشيان من أبرز النساء المؤثرات في عالم الأزياء
العرب اليوم - كوكو شانيل وكيم كارديشيان من أبرز النساء المؤثرات في عالم الأزياء

GMT 16:40 2022 الإثنين ,07 آذار/ مارس

مصر تتحمل تكاليف إقامة السياح الأوكرانيين العالقين
العرب اليوم - مصر تتحمل تكاليف إقامة السياح الأوكرانيين العالقين

GMT 08:45 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

إضافات راقية لإعطاء الطابع الأنثوي في ديكور المنزل
العرب اليوم - إضافات راقية لإعطاء الطابع الأنثوي في ديكور المنزل

GMT 07:39 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

بلينكن يؤكد أن روسيا لن تكسب الحرب في أوكرانيا
العرب اليوم - بلينكن يؤكد أن روسيا لن تكسب الحرب في أوكرانيا

GMT 05:29 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

الموت يغيبّ الصحافية المصرية هدايا عبدالنبي
العرب اليوم - الموت يغيبّ الصحافية المصرية هدايا عبدالنبي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 03:20 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة
العرب اليوم - ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق مئة في المئة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 15:20 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

هواوي تدفع ثمن "هوس" ترامب بالجيش الصيني
العرب اليوم - هواوي تدفع ثمن "هوس" ترامب بالجيش الصيني

GMT 11:05 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

"فالنتينو" يغامر بتقديم عارضات صغيرات عاريات الصدر في أسبوع باريس للموضة
العرب اليوم - "فالنتينو" يغامر بتقديم عارضات صغيرات عاريات الصدر في أسبوع باريس للموضة

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 18:07 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

المنتخب السعودي للجمباز يشارك في البطولة العربية في تونس
العرب اليوم - المنتخب السعودي للجمباز يشارك في البطولة العربية في تونس

GMT 19:01 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

جلسة تصوير جديدة لبطلة واقعة سقارة سلمى الشيمي
العرب اليوم - جلسة تصوير جديدة لبطلة واقعة سقارة سلمى الشيمي

GMT 21:27 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

جامعة أسترالية تطلق تطبيقًا جديدًا يكشف أمراض الأطفال
العرب اليوم - جامعة أسترالية تطلق تطبيقًا جديدًا يكشف أمراض الأطفال

GMT 08:10 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

مايا مرسي تكشف عن مساعدة 18 ألف فتاة
العرب اليوم - مايا مرسي تكشف عن مساعدة 18 ألف فتاة

GMT 06:51 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

سبنسر تسير على مدرج "D & G" في أسبوع الموضة في ميلانو
العرب اليوم - سبنسر تسير على مدرج "D & G" في أسبوع الموضة في ميلانو

GMT 06:18 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

فيكتوريا بيكهام تطرح مجموعتها الأولى لربيع وصيف 2019
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تطرح مجموعتها الأولى لربيع وصيف 2019

GMT 07:11 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

ديكورات "مودرن" في منزل عارضة الأزياء سيندي كروفورد
العرب اليوم - ديكورات "مودرن" في منزل عارضة الأزياء سيندي كروفورد

GMT 01:37 2018 الأربعاء ,18 تموز / يوليو

طفل مصاب بالسرطان يكتب نعيه قبل وفاته بأيام
العرب اليوم - طفل مصاب بالسرطان يكتب نعيه قبل وفاته بأيام

GMT 06:45 2015 الأحد ,11 كانون الثاني / يناير

بحر جدة يشكو التلوث والمصانع متهم رئيسي
العرب اليوم - بحر جدة يشكو التلوث والمصانع متهم رئيسي

GMT 02:28 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

معتصم النهار على وشك اللقاء مع هيفاء وهبي
العرب اليوم - معتصم النهار على وشك اللقاء مع هيفاء وهبي

GMT 00:08 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل دورها في "الرحلة 710"
العرب اليوم - ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل دورها في "الرحلة 710"

GMT 05:29 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

إشتباكات عنيفة فجر الخميس تخرق هدوء مدينة صبراتة و6 قتلى في مصراتة
العرب اليوم - إشتباكات عنيفة فجر الخميس تخرق هدوء مدينة صبراتة و6 قتلى في مصراتة

GMT 03:02 2017 الثلاثاء ,30 أيار / مايو

نجوم وفنانون يدعمون المثلية الجنسية في السوشيال ميديا
العرب اليوم - نجوم وفنانون يدعمون المثلية الجنسية في السوشيال ميديا

GMT 08:10 2015 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

أمطار على محافظة البدع في منطقة تبوك
العرب اليوم - أمطار على محافظة البدع في منطقة تبوك

GMT 23:56 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

الفنانة سمية الخشاب تعيش حالة من الحزن في مسلسل "الحلال"
العرب اليوم - الفنانة سمية الخشاب تعيش حالة من الحزن في مسلسل "الحلال"

GMT 01:25 2015 السبت ,29 آب / أغسطس

تقرير عن طراز "تيفولي" من شركة "سانغ يونغ" للسيارات
العرب اليوم - تقرير عن طراز "تيفولي" من شركة "سانغ يونغ" للسيارات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab