الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباح اليوم الأحد ثلاثة مراكز سكنية في الجمهورية، بما في ذلك دونيتسك. وذكرت القيادة في بيانها، أن القصف الأوكراني لهذه المراكز السكنية تم بقذائف مدفعية من عيار 122 و 152 و 155 مم وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني تم من الساعة 5:30 إلى 08.10 وشمل بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك.