الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك
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الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك

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العرب اليوم - الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك

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كييف - العرب اليوم

 قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباح اليوم الأحد ثلاثة مراكز سكنية في الجمهورية، بما في ذلك دونيتسك.  وذكرت القيادة في بيانها، أن القصف الأوكراني لهذه المراكز السكنية تم بقذائف مدفعية من عيار 122 و 152 و 155 مم  وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني تم من الساعة 5:30 إلى 08.10 وشمل بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك.

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الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك



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